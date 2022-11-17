Росія діє як держава-терористка, - МЗС України

Кремль визнав, що знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.

Росія діє як держава-терористка, і заява речника Кремля Пєскова має відкрити очі тим країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги”, - написав Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що російську агресію розмовами не зупинити. Це можуть зробити лише системи ППО, танки та РСЗВ.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.