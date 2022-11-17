Парламент Швеції ухвалив передачу Україні оборонної допомоги на 3 млрд крон

Питання про допомогу було винесене менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

Сьогодні, 17 листопада, парламент Швеції дозволив уряду передати Україні оборонну допомогу на суму 3 млрд крон (понад 287 мільйонів доларів).

Про це повідомила "Європейська правда".

Як підкреслив парламент Швеції, це рішення було ухвалене попри те, що питання було винесене менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

До цього пакету допомоги входять системи ППО, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

Як раніше повідомив голова уряду Швеції, цей пакет військової допомоги Україні є найбільшим з початку повномасштабної війни РФ проти України. Його сума на 1 млрд крон більша за всі попередні пакети, разом узяті.

Раніше повідомлялось, що Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого становить понад 3 млрд крон або 286,98 млн доларів.