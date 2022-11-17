Стокгольмський трибунал постановив, що фінська Gasum не зобовʼязана платити "Газпрому" рублями

Водночас компанія має сплатити за борг і порушення принципу "бери або плати".

Арбітраж у Стокгольмі постановив, що фінська компанія Gasum не зобовʼязана сплачувати рублями "Газпрому", як того вимагала російська компанія відповідно до путінського указу. Водночас суд зобовʼязав Gasum сплатити понад 300 млн євро за те, що вона не виконала своїх зобовʼязань за принципом "бери або плати", пише Reuters з посиланням на заяву "Газпром експорт".

Фінська компанія подала на "Газпром" до арбітражу в травні після того, як російська компанія вимагала від Gasum заплатити в рублях за газ.

"Арбітражний суд, серед іншого, зобов’язав Gasum виплатити «Газпром експорту» борги понад 300 млн євро за поставки газу та у зв’язку з невиконанням зобов’язання «бери або плати», а також відсотки за прострочення платежу", – заявили в російській компанії.

Російська сторона намагається видати рішення суду за власну "перемогу", хоча суд постановив законність відмови від сплати за газ рублями.

Нагадаємо, після впровадження санкцій за повномасштабне вторгнення Путін, аби втримати свою валюту, підписав указ стосовно сплати за російський газ рублями. Більшість європейських країн відмовилася виконувати цю забаганку. Росія після цього припинила постачання газу до низки країн, зокрема до Фінляндії.