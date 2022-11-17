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Ні США, ні Росія зараз не збираються використовувати ядерну зброю, – Ердоган про переговори глав ЦРУ і СЗР в Туреччині

Відповідні дані президент Туреччини отримав від свого начальника розвідки. 

Ні США, ні Росія зараз не збираються використовувати ядерну зброю, – Ердоган про переговори глав ЦРУ і СЗР в Туреччині
Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ні США, ні Росія зараз не збираються використовувати ядерне озброєння. Про це він повідомив за результатами зустрічі керівників ЦРУ та російської Служби зовнішньої розвідки на турецькій території, що відбулася цього тижня, пише The Guardian

"Дозвольте мені сказати, що згідно з інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін наразі не застосовуватиме ядерну зброю", – сказав Ердоган. 

Зустріч в Анкарі була першим відомим контактом між США і Росією високого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

Після зустрічі з Наришкіним директор ЦРУ Вільям Бернс відвідував Київ, де мав переговори з президентом Володимиром Зеленським та представниками української воєнної розвідки. Після цього він здійснив візит до Польщі. 

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