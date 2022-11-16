Директор ЦРУ приїхав до Києва, – The Guardian

Директор американського ЦРУ Вільям Бернс прибув із візитом до Києва і має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише The Guardian із посиланням на американського посадовця.

Також у Бернса заплановані зустрічі з українськими колегами по розвідці.

За даними журналістів, під час учорашньої ракетної атаки на Україну Бернс перебував в укритті американського посольства.

Його візит до України здійснено слідом за зустріччю з російським колегою Сергім Наришкіним, що проходила в Туреччині. На цих переговорах, згідно з заявами американських посадовців, Бернс попереджав Наришкіна про наслідки в разі застосування росіянами ядерного озброєння.

Журналісти додали, що цей візит Бернса до України – вже другий за місяць, про який відомо.

За даними CNN, директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну на початку жовтня і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Директор ЦРУ зазавичай про свої робочі візити не розповідає.