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У Чорному морі ворог має чотири ракетоносії

Вони споряджені 20 крилатими ракетами.

У Чорному морі ворог має чотири ракетоносії
Фото: EPA/UPG

У Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є чотири носії, споряджених 20 крилатими ракетами типу «Калібр».

“Ворог продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури, по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Наші підрозділи протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях і уламки від збитих ворожих ракет та дронів можуть бути небезпечними для життя. 

Тому, вкотре нагадуємо про необхідність перейти в укриття та знаходитись там допоки не пролунає відбій ракетної небезпеки”, – додали військові.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни випустили по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. 

За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе. 

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