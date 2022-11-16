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Уряд Латвії проведе у середу засідання через падіння російських ракет у Польщі

Міністерства і відомства відзвітують про безпекову ситуацію в регіоні.

Уряд Латвії проведе у середу засідання через падіння російських ракет у Польщі
Криш’яніс Каріньш
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Латвії планує засідання через інцидент з падінням російських ракет у Польщі.

Про це прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш написав у Твіттері.

“Завтра, о 10:00, я скликав екстрене засідання уряду, щоб заслухати звіти відповідальних міністерств і відомств про безпекову ситуацію в регіоні та бути готовими до подальших дій”, – сказав очільник уряду країни.

Він додав, що Латвія та її союзники у НАТО готові до будь-якої ситуації, щоб захистити своїх громадян і території.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей. Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

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