Уряд Латвії проведе у середу засідання через падіння російських ракет у Польщі

Міністерства і відомства відзвітують про безпекову ситуацію в регіоні.

Уряд Латвії планує засідання через інцидент з падінням російських ракет у Польщі.

Про це прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш написав у Твіттері.

“Завтра, о 10:00, я скликав екстрене засідання уряду, щоб заслухати звіти відповідальних міністерств і відомств про безпекову ситуацію в регіоні та бути готовими до подальших дій”, – сказав очільник уряду країни.

Він додав, що Латвія та її союзники у НАТО готові до будь-якої ситуації, щоб захистити своїх громадян і території.

Rīt, plkst.10:00, esmu sasaucis ārkārtas valdības sēdi, lai uzklausītu atbildīgo ministriju un iestāžu ziņojumus par drošības situāciju reģionā un būtu gatava tālākai rīcībai. Latvija ar NATO sabiedrotajiem ir gatava jebkurai situācijai savu iedzīvotāju un teritoriju aizstāvībai. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) November 15, 2022

Нагадаємо, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей. Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.