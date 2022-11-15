Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО, - МЗС Естонії

Естонія стурбована останніми новини з Польщі, і проводить консультації із союзниками.

Про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

“Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею”, - зазначили в МЗС Естонії.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Раніше повідомлялось, що Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує злочин росіян, чиї ракети впали у Польщі.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.