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Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО, - МЗС Естонії

Країни НАТО готові виступити наа заахист одна одної. 

Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО, - МЗС Естонії
Фото: myestonia.ru

Естонія стурбована останніми новини з Польщі, і проводить консультації із союзниками. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

“Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею”, - зазначили в МЗС Естонії.

Раніше повідомлялось, що Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує злочин росіян, чиї ракети впали у Польщі. 

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

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