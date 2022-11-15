Лідери поневолених Росією народів зустрілися з українськими та литовськими політиками.

Про це повідомляє UA Varta.

Зазначається, що татари, башкири, буряти, калмики, ерзяни та інші національні рухи, що прагнуть деколонізації Росії, почали встановлювати контакти із західними політиками для формування коаліції союзників.

Тка, 11 листопада відбулось перше засідання Клубу Вільних Націй – дискусійного майданчика для взаємодії національних та регіоналістських рухів РФ із європейськими політиками.

Модерував зустріч заступник Міністра закордонних справ ЛитвиМантас Адоменас. Організатором заходу виступила Ліга Вільних Націй, що об’єднує башкир, татар, бурят, якутів, калмиків, чеченців, ерзян, мокшан, козаків та інгерманландців у їх боротьбі за реалізацію права на самовизначення.

"Російсько-українська війна: що буде після Росії?", – так організатори означили тему першого засідання.

Представники Ліги подякували Україні за її збройний опір РФ, що дає надію всім поневоленим Москвою народам, а також за ухвалені Верховною Радою історичні документи: про визнання Чеченської Республіки Ічкерія окупованою територією та звернення до міжнародної спільноти із закликом сприяти реалізації права народів РФ на самовизначення.

Сторони також торкнулись таких питань як подолання страху розвалу РФ у західних суспільствах, синхронізація зусиль України та Литви в сфері законодавчої підтримки боротьби поневолених народів за їх право на самовизначення, співпраця в сфері підготовки військових добровольців та можливість створення інституту уповноважених з питань поневолених Москвою народів.

Нагадаємо, в липні представники Ліги вільних націй закликали президента США Джо Байдена допомогти відділитися від Росії.