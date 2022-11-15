Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ГоловнаСвіт

Лідери поневолених Росією народів зустрілися з українськими та литовськими політиками

11 листопада відбулось перше засідання Клубу Вільних Націй.

Лідери поневолених Росією народів зустрілися з українськими та литовськими політиками
Фото: uavarta.org

Лідери поневолених Росією народів зустрілися з українськими та литовськими політиками.

Про це повідомляє UA Varta.

Зазначається, що татари, башкири, буряти, калмики, ерзяни та інші національні рухи, що прагнуть деколонізації Росії, почали встановлювати контакти із західними політиками для формування коаліції союзників.

Тка, 11 листопада відбулось перше засідання Клубу Вільних Націй – дискусійного майданчика для взаємодії національних та регіоналістських рухів РФ із європейськими політиками.

Модерував зустріч заступник Міністра закордонних справ ЛитвиМантас Адоменас. Організатором заходу виступила Ліга Вільних Націй, що об’єднує башкир, татар, бурят, якутів, калмиків, чеченців, ерзян, мокшан, козаків та інгерманландців у їх боротьбі за реалізацію права на самовизначення.

"Російсько-українська війна: що буде після Росії?", – так організатори означили тему першого засідання.

Представники Ліги подякували Україні за її збройний опір РФ, що дає надію всім поневоленим Москвою народам, а також за ухвалені Верховною Радою історичні документи: про визнання Чеченської Республіки Ічкерія окупованою територією та звернення до міжнародної спільноти із закликом сприяти реалізації права народів РФ на самовизначення.

Сторони також торкнулись таких питань як подолання страху розвалу РФ у західних суспільствах, синхронізація зусиль України та Литви в сфері законодавчої підтримки боротьби поневолених народів за їх право на самовизначення, співпраця в сфері підготовки військових добровольців та можливість створення інституту уповноважених з питань поневолених Москвою народів.

Нагадаємо, в липні представники Ліги вільних націй закликали президента США Джо Байдена допомогти відділитися від Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також