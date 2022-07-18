Представники Ліги вільних націй (народів, які населяють РФ) закликали президента США Джо Байдена допомогти відділитися від Росії, повідомляє "Idel.Реалії".

Напередодні Ліга оприлюднила відкритий лист до американського президента. У ньому активісти національних рухів просять підтримати їхні народи в реалізації права на самовизначення.

Як відомо, Ліга вільних націй - це об'єднання башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів, які виступають за створення нових держав і вихід з Російської Федерації.

Традиційно у США в цей період проходить Тиждень поневолених народів. Однак цьогоріч брифінг Байдена на галявині біля Білого дому, яким відкривають Тиждень поневолених народів, не відбувся.

"...Ми все одно вирішили приїхати до Вашингтона, оскільки важливо заявити нашу позицію і позбавити монополії Москву, яка претендує виступати від імені наших країн. Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі Росії і не хочемо відповідати за військові злочини Кремля", - сказав представник фінно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін.

За словами бурятської активістки Раджани Дугар-ДеПонте, автохтонні народи, які населяють РФ, є "заручниками Москви і цього режиму". "Нам залишили вибір: або воювати, або сісти до в'язниці, якщо ми не підтримуємо російську агресію", - зауважила Дугар-ДеПонте.

Фото: Facebook/Лига Свободных Наций

Татарський політичний емігрант Іршат Хабі повідомив, що 20 запланована онлайн пресконференція з учасниками інших національних рухів, які входять до Ліги. А 23 липня відбудуться мітинги в різних країнах світу, де представники Ліги заявлять про своє право на самовизначення

"Сьогодні ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн", - сказав Хабі.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову бурята-окупанта з матір'ю, в якій той відмовляється воювати в Україні.

Чеченці та буряти влаштували перестрілку поблизу Чорнобаївки, бо не могли поділити награбоване майно.