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Росія фінансує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі, - посольство

Демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі.

Росія фінансує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі, - посольство
Фото: EPA/UPG

Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль.

Про це заявили в посольстві України в Ізраїлі.

"Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі", - розповіли у відомстві.

Посол України Євген Корнійчук зазначив, що не здивований тим, що "російське фінансування спрямоване на введення в оману ізраїльської громадськості". 

"Незважаючи на сплановані демонстрації, ми усвідомлюємо, що ізраїльська громадськість, здебільшого, підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам Росії", - наголосив посол.

Нагадаємо, Україна хоче придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол". Це дозволить захистити мирних українців від російських ракет.

З 1 липня українські біженці отримали змогу влаштуватись на роботу в Ізраїлі. Це стало можливим після декількох рішень суду.

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