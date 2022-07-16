Американці схвалили продаж Естонії шести ракетних комплексів M142 HIMARS

Продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії.

Агентство США зі співробітництва в галузі оборони та безпеки повідомило, що зовнішньополітичне відомство США схвалило продаж Естонії до шести ракетних комплексів M142 HIMARS і супутнього обладнання, вартість яких становитиме $500 млн.

Про це повідомляє естонська ERR.

"Агентство заявило, що продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, ракетні системи виготовить американська компанія Lockheed Martin.

Минулого тижня командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем заявляв, що до кінця цього року Естонія планує підписати контракт на закупівлю РСЗВ.

Також джерело повідомляє, що Польща раніше оголосила про плани з придбання близько 500 систем HIMARS.

Нагадаємо, США вже передали Україні третю партію РСЗВ HIMARS. Крім того, військовий представник Пентагону зазначив, що українські бійці ефективно використовують системи, що добре впливає на військову ситуацію.