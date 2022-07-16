Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Американці схвалили продаж Естонії шести ракетних комплексів M142 HIMARS

Продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії.

...

Американці схвалили продаж Естонії шести ракетних комплексів M142 HIMARS
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Агентство США зі співробітництва в галузі оборони та безпеки повідомило, що зовнішньополітичне відомство США схвалило продаж Естонії до шести ракетних комплексів M142 HIMARS і супутнього обладнання, вартість яких становитиме $500 млн.

Про це повідомляє естонська ERR.

"Агентство заявило, що продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, ракетні системи виготовить американська компанія Lockheed Martin.

Минулого тижня командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем заявляв, що до кінця цього року Естонія планує підписати контракт на закупівлю РСЗВ.

Також джерело повідомляє, що Польща раніше оголосила про плани з придбання близько 500 систем HIMARS.

Нагадаємо, США вже передали Україні третю партію РСЗВ HIMARS. Крім того, військовий представник Пентагону зазначив, що українські бійці ефективно використовують системи, що добре впливає на військову ситуацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також