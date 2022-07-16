Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі (праворуч) пiд час переговорів в Москві, 19 січня 2022 року.

Делегація Росії двічі за останній місяць відвідувала аеродром Кашан в Ірані для огляду безпілотників «Шахід-191» та «Шахід-129». Обидва типи цих безпілотників здатні нести високоточні ракети.

Про це передає CNN із посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Також у розпорядженні журналістів є супутниковий знімок аеродрому в день відвідин російської делегації.

«У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА, включно з бойовими. Ми вважаємо, що урядова делегація РФ нещодавно була на презентації іранських бойових БПЛА. Ми публікуємо ці зображення, зроблені в червні, на яких показано іранські БПЛА, які того дня оглядала делегація РФ», — заявив Салліван.

Фото: CNN

11 липня Джейк Салліван заявив, що уряд Ірану готується передати Росії кілька сотень безпілотників, у тому числі здатних нести зброю. Також, за його словами, незабаром має розпочатися навчання російських військових в Ірані.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна не продавала сотні власних дронів РФ.