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Росіяни двічі відвідували аеродром в Ірані для огляду безпілотників, - Білий дім

Обидва типи безпілотників здатні нести ракети.

Росіяни двічі відвідували аеродром в Ірані для огляду безпілотників, - Білий дім
Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі (праворуч) пiд час переговорів в Москві, 19 січня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Делегація Росії двічі за останній місяць відвідувала аеродром Кашан в Ірані для огляду безпілотників «Шахід-191» та «Шахід-129». Обидва типи цих безпілотників здатні нести високоточні ракети.

Про це передає CNN із посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Також у розпорядженні журналістів є супутниковий знімок аеродрому в день відвідин російської делегації. 

«У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА, включно з бойовими. Ми вважаємо, що урядова делегація РФ нещодавно була на презентації іранських бойових БПЛА. Ми публікуємо ці зображення, зроблені в червні, на яких показано іранські БПЛА, які того дня оглядала делегація РФ», — заявив Салліван.

Фото: CNN

11 липня Джейк Салліван заявив, що уряд Ірану готується передати Росії кілька сотень безпілотників, у тому числі здатних нести зброю. Також, за його словами, незабаром має розпочатися навчання російських військових в Ірані.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна не продавала сотні власних дронів РФ.

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