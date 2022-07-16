Над Дніпропетровщиною збили безпілотник окупантів

Українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10" над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ще мінус один "Орлан-10". Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Іран планував передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.
9 липня військовослужбовці зенітних ракетних сил Збройних сил України знищили три ворожі безпілотні літальні апарати.