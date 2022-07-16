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Над Дніпропетровщиною збили безпілотник окупантів

Збили безпілотник "Орлан-10".

Над Дніпропетровщиною збили безпілотник окупантів
Фото: Пресслужба командування ДШВ ЗСУ

Українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10" над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще мінус один "Орлан-10". Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Іран планував передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

9 липня військовослужбовці зенітних ракетних сил Збройних сил України знищили три ворожі безпілотні літальні апарати.

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