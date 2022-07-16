16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи

16 липня 2022 року набирають чинності нові норми мовного закону, що збільшить присутність української мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної.

Про це повідомляє офіс Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

«Відсьогодні набирають чинності частина друга та шоста статті 27 мовного закону, які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах. Також з 16 липня 2022 року Уповноважений зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон», – йдеться в повідомленні.

Кремінь наголосив: «В умовах війни недотримання мовного законодавства – це гра на руку ворогові. Створення кращих умов для опанування мови та її розвитку, контроль за застосуванням у відповідних сферах, захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною – наш пріоритет».

В офісі мовного омбудсмена щодо штрафів пояснили – за результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 грн. Також за повторне невиконання вимог уповноваженого передбачено штраф від 1700 до 3400 грн.

«Також штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019 він набрав чинності. Імплементація окремих статей закону відбувається кожні пів року.