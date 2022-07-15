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У книгарні “Сяйво книги” відбувся розмовний клуб для бажаючих розмовляти українською

Такі заходи планують проводити на регулярній основі.

У книгарні “Сяйво книги” відбувся розмовний клуб для бажаючих розмовляти українською
Фото: КП "Міський магазин"

У книгарню “Сяйво книги” на перший розмовний клуб для бажаючих розмовляти українською мовою прийшли майже 200 людей. 

Про це повідомила пресслужба столичного КП “Міський магазин”. 

“Книгарня “Сяйво книги” сьогодні зібрала шалену кількість однодумців. І це ще не всі, хто зміг долучитися, але планує це зробити у подальшому”, - йдеться у повідомленні. 

Організатори подякували викладачці Світлані Лукач, якій вдалося зацікавити та лишити з хорошим настроєм своїх сьогоднішніх студентів.  

“Ми проаналізуємо ваші анкети, розділимо всіх на групи та опублікуємо на сторінках наших соціальних мереж розклад”, - запевнили в столичному КП.  

Фото: КП "Міський магазин"

Фото: КП "Міський магазин"

Фото: КП "Міський магазин"

Нагадаємо, муніципальна київська книгарня “Сяйво книги” оголосила збір книжок російською, яким вже немає місця у домашніх бібліотеках киян.

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