Окупанти та колаборанти на Херсонщині виїхали з будівлі ОДА, - Хлань

Вже два дні як вони звільнили будівлю ОДА від своєї присутності

Російські окупанти, як і херсонські колаборанти, у паніці виїхали з будівли Херсонської ОДА.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

“Два “уряди” (“уряд” колаборантів та “уряд” окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що "уряд фсбшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей”, – розповів Хлань.

На його думку, це свідчить про те, що плани окупантів на проведення “референдуму” на Херсонщині провалилися.

Хлань зазначив, що колаборант Володимир Сальдо потрапив в лікарню, і зараз перебуває у важкому стані.

Як раніше повідомлялось, окупанти втратили у Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Також окупанти втратили 50 машин з пальним.