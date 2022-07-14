Посол США в Україні Брінк відреагувала на російську атаку по Вінниці

США разом з Україною, поки вона не переможе жорстоку агресію Росії.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“В той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці”, - написала Брінк.

У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в 🇺🇦, 🇷🇺 вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. 🇺🇸 разом з 🇺🇦, поки 🇺🇦 не переможе жорстоку агресію 🇷🇺. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 14, 2022

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали удару по центру Вінниці кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити.

За інформацією ДСНС, станом на 19.40 відомо про 23 загиблих. За медичною допомогою звернулися 115 осіб.