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Посол США в Україні Брінк відреагувала на російську атаку по Вінниці

Росія вчинила черговий воєнний злочин.

Посол США в Україні Брінк відреагувала на російську атаку по Вінниці
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

США разом з Україною, поки вона не переможе жорстоку агресію Росії.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк

“В той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці”, - написала Брінк. 

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали удару по центру Вінниці кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити.

За інформацією ДСНС, станом на 19.40 відомо про 23 загиблих. За медичною допомогою звернулися 115 осіб. 

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