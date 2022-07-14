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ВООЗ передасть Хмельниччині 2 апарати штучної вентиляції легень

Обладнання отримає обласна лікарня.

ВООЗ передасть Хмельниччині 2 апарати штучної вентиляції легень
Фото: З відкритих джерел

Хмельниччина отримає від Всесвітньої організації охорони здоров’я два апарати штучної вентиляції легень.

Про це повідомили в пресслужбі Хмельницької ОВА.

Обладнання надійде в область найближчим часом. Його передають Хмельницькій обласній лікарні.

Як зазначив регіональний представник ВООЗ Ігор Новиков, основна частина технічної допомоги від організації (близько 80%) надходить через МОЗ, решту 20% координують регіональні хаби. 

Один з таких розміщений у Вінниці й працює із п’ятьма областями, зокрема, з Хмельниччиною. Такі хаби можуть допомагати регіонам у критичних ситуаціях і вивчати їхні потреби.

Нагадаємо, раніше рашисти вивезли з Маріуполя до Росії частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

За рахунок коштів, які надійшли на платформу United24, в Україні закупили 35 апаратів штучної вентиляції легень.

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