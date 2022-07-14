Росіяни намагаються запустити Азот, це небезпечно, - голова ОВА

Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю.

Російські окупанти хочуть відновити діяльність сєвєродонецького "Азоту", але це може призвести до техногенної катастрофи через руйнування, які зазнав завод.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Запуск Азоту може призвести до техногенної катастрофи. окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод. Днями рашисти у своїх пропагандистських змі заявили про свої плани відновити діяльність «Сєвєродонецького «Азоту»", - написав він у фейсбуці.

У Group DF, до складу якого входить підприємство, також заявили, що запуск вкрай небезпечний через значні руйнації на території комбінату та неможливий без належних спеціалістів.

Гайдай розповів, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура - системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС.

Система електропостачання "Азоту" повністю зруйнована. Завод не може отримувати електроенергію ані від "Луганського енергетичного об’єднання" (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито).

Руйнування системи очищення стічних вод «Азоту» (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

Однак, окупанти розшукують нових працівників та запрошують на роботу.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк окуповано російськими військами. Місцеві мешканці можуть виїхати тільки на окуповані Росією території. Місто зруйновано на 90%.