Військові РФ нищать багатоповерхівки та підприємство “Азот” у Сєвєродонецьку, – ОВА

Штурм Сєвєродонецька триває вже котру добу поспіль. Противник руйнує вщент артилерією багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького “Азоту” та “Склопластику”. Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград”, – повідомив він.

Зазначається, що щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Є багато пошкоджених багатоповерхівок у старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

“Однак, наступ у районі Метьолкіного в них не вдався”, – зауважив Гайдай.

Минулої доби на Луганщині відбувалися активні бойові дії на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.

Через російські обстріли у Врубівці зруйновано 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – 7, у Гірському – 2. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи ЗСУ в районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання завдяки переміщенню в район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися в центральній частині міста.