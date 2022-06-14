У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами

"З винищувача Су-35 було випущено рекету “повітря-повітря” по парі наших Мі-8".

З повітря противник здійснив дві гелікоптерні атаки по українських позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У районі Снігурівки Миколаївської області відбувся повітряний бій з окупантами.

“З винищувача Су-35 було випущено рекету “повітря-повітря” по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, у День Росії Повітряні сили ЗСУ привітали окупантів збитим літаком, було вражено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.