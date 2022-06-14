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Де українці можуть оформити за кордоном паспорти, – постанова уряду

Перелік країн визначатиметься міграційною службою.

Де українці можуть оформити за кордоном паспорти, – постанова уряду
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

Українці за кордоном зможуть оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт у підрозділі державного підприємства “Документ”, розміщеному за межами України.

Про це йдеться у постанові уряду від 10 червня 2022 року.

Перелік країн, у яких буде здійснюватися прийняття документів для оформлення паспортів громадянина України, визначатиметься ДМС України за погодженням з Міністерством закордонних справ.

У разі неотримання паспорта протягом 3 місяців, документ повертають до підрозділу міграційної служби, який його оформив.

Якщо паспорт не забрали протягом року, то паспорт знищують через два роки з дня його оформлення, попередивши про це отримувача. Зазначимо, цей строк не включає строк дії воєнного стану або карантину на території України.

Нагадаємо, цей проєкт, схвалений Кабінетом міністрів України, є експериментальним.

У травні заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян повідомила, що через війну понад 6,2 млн українців виїхали за кордон.

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