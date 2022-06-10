Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук

Мова йде про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити одразу два паспорти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, цей проєкт - експериментальний. Українці зможуть оформити паспорти громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Кабмін для цього затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

Нагадаємо, у травні заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян повідомила, що через війну понад 6,2 млн українців виїхали за кордон.