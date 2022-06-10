Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаСуспільствоПодії

Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук

Мова йде про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Фото: dpsu.gov.ua

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити одразу два паспорти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, цей проєкт - експериментальний. Українці зможуть оформити паспорти громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Кабмін для цього затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

Нагадаємо, у травні заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян повідомила, що через війну понад 6,2 млн українців виїхали за кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також