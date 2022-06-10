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Київську школу назвуть на честь льотчика-героя України

З ініціативою перейменування виступили побратими льотчика з 40-ї бригади тактичної авіації і командування бригади. 

Київську школу назвуть на честь льотчика-героя України
ВВС України
Фото: belvpo.com

Трудовий колектив Київської школи № 2 ім. Д. Карбишева одностайно підтримав перейменування школи на честь Героя України В’ячеслава Єрка — командира авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, який загинув 24 лютого у небі над Києвом. В цій школі вчився В’ячеслав і його брат. Про це Lb.ua повідомив член комісії з питань найменувань при Київському міському голові Павло Островський.

Назвати школу на честь В’ячеслава Єрка запропонували його побратими з 40-ї бригади тактичної авіації і командування бригади. 

У перший день повномасштабного вторгнення В’ячеслав Єрко був в числі перших, хто піднявся на захист неба над Києвом. Він виконав чотири бойових вильоти та забезпечив прикриття виводу з під удару літаків авіабригади. Він зміг не допустити двох авіаударів російської авіації по наземних цілях та разом з іншими пілотами в повітряному бою збили п’ять ворожих літаків.

Крім того, трудовий колектив підтримав встановлення пам’ятного знака В’ячеславу Єрку на території школи. 

Нагадуємо, Указом Президента України від 16.05.2022 В’ячеславу Єрку було присвоєно звання “Герой України” (посмертно) з удостоєнням ордену “Золота зірка”.

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