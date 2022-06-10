Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця з 13 червня запускає п'ять пар поїздів Ніжин - Дарниця - Ніжин

При запровадженні цих змін також змінились графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів.

Укрзалізниця з 13 червня запускає п'ять пар поїздів Ніжин - Дарниця - Ніжин
Ілюстративне фото

Укрзалізниця продовжує покращувати приміське залізничне сполучення в рамках проекту Kyiv City Express. Так, з 13 червня курсуватимуть п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

У сполученні Ніжин - Дарниця поїзди відправлятимуться о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця відповідно о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21.

У сполученні Дарниця - Ніжин поїзди відправлятимуться о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина відповідно о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

Пасажири, які прибувають на станцію Дарниця, для подальшого пересування містом можуть скористатись зручною міською електричкою.

"Звертаємо увагу пасажирів, що при запровадженні цих змін також змінились графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів. Будь ласка, уточнюйте графіки на сайтах регіональних філій за посиланням", - зазначили в УЗ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також