Укрзалізниця з 13 червня запускає п'ять пар поїздів Ніжин - Дарниця - Ніжин

При запровадженні цих змін також змінились графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів.

Укрзалізниця продовжує покращувати приміське залізничне сполучення в рамках проекту Kyiv City Express. Так, з 13 червня курсуватимуть п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

У сполученні Ніжин - Дарниця поїзди відправлятимуться о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця відповідно о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21.

У сполученні Дарниця - Ніжин поїзди відправлятимуться о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина відповідно о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

Пасажири, які прибувають на станцію Дарниця, для подальшого пересування містом можуть скористатись зручною міською електричкою.

"Звертаємо увагу пасажирів, що при запровадженні цих змін також змінились графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів. Будь ласка, уточнюйте графіки на сайтах регіональних філій за посиланням", - зазначили в УЗ.