Учора Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи

На четвертий день після обстрілу підприємство почало працювати в уцілілих цехах.

9 червня вагоноремонтний завод ДВРЗ у Києві повернувся до роботи.

Про це повідомив у Telegram голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

“На четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт”, – написав він.

Камишін зазначив, що наступні два дні після влучання на заводі тривали слідчі дії: правоохоронці фіксували результати обстрілів. На третій день розбирали завали на підприємстві.

Нагадаємо, вранці 5 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. Постраждала одна особа, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.

Міноборони РФ заявило, що цілили по наданих країнами Західної Європи танках і бронетехніці, які нібито знаходились на території ДВРЗ.

“Того ж дня ми відкрили двері ДВРЗ для журналістів і показали, що на заводі немає військової техніки. Ми там ремонтуємо вагони, які нам дозволяють нарощувати експорт руди і зерна”, – прокоментував голова правління “Укрзалізниці”.