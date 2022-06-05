ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві (фоторепортаж)

Внаслідок ракетних ударів постраждала одна особа.

Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві (фоторепортаж)
Фото: макс Требухов

Сьогодні вранці, 5 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві

Журналіст LB.ua зробив фоторепортаж з місця події.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів постраждала одна особа, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.

Росіяни ж заявили, що завдали удару по наданих країнами Східної Європи танках і бронетехніці, які нібито знаходились на території ДВРЗ. 

Очільник правління УЗ Олександр Камишін покликав журналістів на місце удару, щоб показати, що росіяни вчергове збрехали і жодної військової техніки на території заводи немає. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також