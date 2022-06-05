Сьогодні вранці, 5 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві.

Журналіст LB.ua зробив фоторепортаж з місця події.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів постраждала одна особа, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.

Росіяни ж заявили, що завдали удару по наданих країнами Східної Європи танках і бронетехніці, які нібито знаходились на території ДВРЗ.

Очільник правління УЗ Олександр Камишін покликав журналістів на місце удару, щоб показати, що росіяни вчергове збрехали і жодної військової техніки на території заводи немає.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов