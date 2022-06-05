ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські десантники збили російський вертоліт "Алігатор" на Донеччині

Ворожий вертоліт уразив ПЗРК "Ігла".

Українські десантники збили російський вертоліт "Алігатор" на Донеччині

Січеславські десантники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Донеччині.

Про це повідомила 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ.

"Гарна новина.На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52. Не зупиняємося. Далі буде... Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні 128 бригада також повідомила про збиття "Алігатора". Вартість такого вертольота складає близько 16 млн доларів. Весь екіпаж загинув. 

Нагадаємо, станом на сьогодні агальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 31 150 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також