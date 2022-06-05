Українські десантники збили російський вертоліт "Алігатор" на Донеччині

Січеславські десантники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Донеччині.

Про це повідомила 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ.

"Гарна новина.На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52. Не зупиняємося. Далі буде... Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні 128 бригада також повідомила про збиття "Алігатора". Вартість такого вертольота складає близько 16 млн доларів. Весь екіпаж загинув.

Нагадаємо, станом на сьогодні агальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 31 150 військових.