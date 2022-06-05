Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники, – Подоляк

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк прокоментував заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про "психічну проблему" президента України Володимира Зеленського.

В дописі у Twitter Подоляк зазначив, що Угорщина є єдиною "проблемною" країною в європейській родині, бо саме вона блокує всі реакції на звірства Росії в Україні.

"Офіційному Будапешту варто перестати хизуватися своєю людожерською позицією. Подібні заяви залишать вам не найкраще місце в підручниках історії", – заявив він.

Подоляк додав, що час завжди показує, хто ким є насправді.

"Російські кати вбивають, ґвалтують і знищують міста. Президент Зеленський б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що рішуча риторика Володимира Зеленського щодо західних лідерів та питань допомоги Україні викликана "якоюсь психічною проблемою".

Міністерство закордонних справ вимагає від спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера довідку про його психічний стан. Відомство вважає, що лише після цього можна оцінювати заяву політика щодо президента Володимира Зеленського.