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МЗС вимагає від угорського спікера довідку про психічний стан після заяви щодо Зеленського

Ніколенко додав, що угорські політики продовжують виправдовувати злочини Росії.

МЗС вимагає від угорського спікера довідку про психічний стан після заяви щодо Зеленського
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ вимагає від спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера довідку про його психічний стан. Відомство вважає, що лише після цього можна оцінювати заяву політика щодо президента Володимира Зеленського.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці", - йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко додав, що угорські політики продовжують виправдовувати злочини Росії, які вона скоює на території України.

"На превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що рішуча риторика Володимира Зеленського щодо західних лідерів та питань допомоги Україні викликана "якоюсь психічною проблемою".

Також віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі пропонує позбавити Угорщину права голосу через зловживання принципом консенсусу в ЄС.

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