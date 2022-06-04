Зеленський про згорілий Всіхсвятський скит: це має спонукати Українську православну церкву до висновків

Пожежа, яку спричинили обстріли окупантів і внаслідок якої згорів Всіхсвятський скит Святогірської Лаври на Донеччині, має спонукати Українську православну церкву до висновків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що Святогірська лавра – це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають повʼязаною із Російською православною церквою.

“Навіть це не зупиняє російську армію”, – зазначив Зеленський.

За його словами, за час війни обстріли окупантів зруйнували або пошкодили в Україні 113 церков.

“Серед них є і старовинні – що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. Є й ті, які були побудовані вже після 1991 року. Всіхсвятський скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році. Як раз 10 червня була би чергова річниця початку будівництва”, – йдеться у його заяві.

Зеленський додав, що окупанти передбачено звинувачують українців у підпалі.

“Хоча монахи і миряни у Святогірʼї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія. Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії”, – сказав президент.

Він зауважив, що українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі в світі.

“Росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину так само, як і соціальну інфраструктуру, як і житлові будинки, як і усе, що необхідне для нормального життя. Держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН, ніби нічого не сталося. Статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО – не місце для варварів”, – додав президент.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область).

Успенська Святогіріська Лавра розташовується в місті Святогірськ. Скит було освячено в 1912 році.

Це вже не перший обстріл Свято-Успеньскої Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії.

4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей.

30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.