Для допомоги Україні варто створити трастовий фонд, - Резніков

Наступним кроком ЄС для надання допомоги Україні може бути створення трастового фонду.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022, повідомляє пресслужба міністерства.

"Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати в безпеку – допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне", - сказав Резніков.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що ЄС планує створити трастовий солідарний фонд для фінансування відбудови зруйнованої війною України, аби вклади його членів покрили основну частину витрат на ці цілі.

У Міністерстві фінансів нещодавно повідомили, що Великобританія через мультидонорський трастовий фонд підтвердила додаткову гарантію, що вже надала допомогу Україні в розмірі $500 млн. Також через трастовий фонд надійде EUR20 млн від Норвегії.