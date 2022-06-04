У районі відповідальності ОК “Схід” ЗСУ ліквідували 60 окупантів

Також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ.

Про це йдеться на сторінці ОК у соцмережі Facebook.

Ліквідовано 60 окупантів.

Інші втрати ворога складають:

БТР – 1,

ББМ – 1,

мінометів – 2,

АТТ – 26,

паливозаправників – 1,

БПЛА – 3.

Також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

Нагадаємо, російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.