У районі відповідальності ОК “Схід” ЗСУ ліквідували 60 окупантів

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ.
Про це йдеться на сторінці ОК у соцмережі Facebook.
Ліквідовано 60 окупантів.
Інші втрати ворога складають:
- БТР – 1,
- ББМ – 1,
- мінометів – 2,
- АТТ – 26,
- паливозаправників – 1,
- БПЛА – 3.
Також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.
Нагадаємо, російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.