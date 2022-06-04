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У районі відповідальності ОК “Схід” ЗСУ ліквідували 60 окупантів

Також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

У районі відповідальності ОК “Схід” ЗСУ ліквідували 60 окупантів
Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ.

Про це йдеться на сторінці ОК у соцмережі Facebook.

Ліквідовано 60 окупантів.

Інші втрати ворога складають:

  • БТР – 1,
  • ББМ – 1,
  • мінометів – 2,
  • АТТ – 26,
  • паливозаправників – 1,
  • БПЛА – 3.

Також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

Нагадаємо, російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.

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