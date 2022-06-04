Маріуполем керуватиме донецький клан, - Андрющенко

Місцеві заводи передали в управління ТОВ "ЮГМК", який вивозить їхнє обладнання до РФ.

За підсумками внутрішніх чвар між групами впливу в Маріуполі місто контролюватиме донецький клан.

Про це повідомив радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

"Це підтверджується не тільки входом окремого корпусу кадировців, більшість яких задіяна в мобільному патрулюванні Маріупольського району. Але і заявами про управління націоналізованою вкраденою власністю маріупольських заводів", - зазначив Андрющенко.

Він розповів, що за погодженням з донецькою окупаційною адміністрацією маріупольські заводи переходять під управління ТОВ "ЮГМК". Ним керує російській підприємець Євген Юрченко.

"Саме в цю псевдокомерційну групу було у 2019 році передано всі металургійні підприємства окупованої частини Донецької області... Згадаємо, що саме ТОВ "ЮГМК" виконує функцію "демонтаж та транспортування" обладнання до російських металургійних виробництв. А те, що неможливо демонтувати йде в металобрухт за тією ж адресою", - додав радник міського голови Маріуполя.

Він зазначив, що для жителів міста такі процеси означають лише марні надії на роботу. Хоча раніше окупанти обіцяли запустити роботу заводів.

"Найбільш цікаво, яка доля буде в "Азовзагальмашу" та "Азовелектросталі", які належить родині Савчука і за чиїми активами саме приглядав Іващенко (самопроголошений очільник Маріуполя - Ред.). Тут або теж перейдуть до рук донецьких, або все ж родина Савчука з Франції "відкупить" свої активи - спостерігаємо", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, нині росіяни пригнали друге судно для викрадення металу з Маріуполя.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в місті окупанти взялися за "націоналізацію" автівок жителів.