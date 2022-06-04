Інтернаціональний легіон оборони України вшанував пам'ять чотирьох полеглих своїх бійців

В Інтернаціональному легіоні тероборони вшанували пам'ять ще чотирьох полеглих бійців на війні з Росією.

Про це йдеться на Facеbook-сторінці легіону.

Серед загиблих - громадяни Німеччини, Нідерландів, Австралії та Франції. Зокрема, це Рональд Вогелар, Майкл О’Ніл, Бйорн Бенджамін Клавіс та Вільфрід Блеріо.

"Вони вирішили захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися і показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які зараз разом захищає цивілізований світ, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією... Немає слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та остаточну жертву. Це неоспівані герої, які прийшли сюди, щоб захистити цінності, у які вони вірили, і протистояти тиранії", - наголосили в легіоні.

Нагадаємо, на початку вторгнення РФ Президент України закликав іноземців, які є друзями України, вступати до Інтернаціонального легіону тероборони.