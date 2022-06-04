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"В організацій, які не здійснювали протиправну діяльність, нема підстав для хвилювання", – СБУ про перевірки благодійних фондів

Працівники Служби безпеки перевіряють всі отримані повідомлення про можливі правопорушення.

"В організацій, які не здійснювали протиправну діяльність, нема підстав для хвилювання", – СБУ про перевірки благодійних фондів
Фото: пресцентр СБУ

СБУ проводить системну боротьбу зі зловживаннями під час розподілу гуманітарної допомоги та реагує на кожен отриманий сигнал.

Правоохоронці перевіряють інформацію по всій Україні, безвідносно до посад зловмисників та статусу їхніх організацій. Про це в пресслужбі СБУ відповіли на запит LB.ua.

"Адже в умовах війни, коли наші захисники як ніколи потребують підтримки, будь-які «схеми» мають виявлятися і блокуватися якнайшвидше. Зважаючи на норми Кримінально-процесуального кодексу, ми не можемо оприлюднювати конкретні прізвища та назви до вироку суду. Але підкреслюємо, що працюємо виключно в правовому полі. Тож в організацій, які не здійснювали протиправну діяльність, немає підстав для хвилювання", – підкреслили в СБУ.

Учора вночі голова великого одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що на її організацію нібито "відкрита справа в СБУ".

Ножевнікова повідомила, що за її запрошенням протягом двох тижнів у фонді працює аудит Міноборони, вона надала доступ до всіх документів щодо отримання та передачі допомоги.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали директора благодійного фонду за підозрою в продажі гуманітарної допомоги. Йдеться про Центр гуманітарної допомоги, що було створено на основі БФ. Імʼя затриманого та фонд правоохоронці не розкривають. За даними УП, йдеться про фонд "Ассоль". 

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