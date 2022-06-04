Росія почала депортацію українців ще 18 лютого, - Денісова

Примусово в РФ депортовано більш ніж 1,5 млн українців.

Росія розпочала примусову депортацію українців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей ще до початку повномасштабного вторгнення. Про це колишній омбудсман Людмила Денісова розповіла в інтерв‘ю LB.ua.

«У мене є підтверджувальні документи - директива МНС Російської Федерації на федеральні округи у розрізі областей і міст. Наприклад, щодо Ульяновської області та міста Ульяновська - скільки людей вони готові прийняти станом на 6 ранку 21 лютого. Тобто це повідомлення про запланований строк проведення (депортації. - ред.) і 100% готовність. За цими даними, на 21 лютого у Курській і Воронезькій областях вже були заповнені ці місця. Люди вже були перевезені до Московської, Волгоградської, Пензенської області», - зазначила Денісова.

За її словами, перші депортації були здійснені 18 лютого.

«У мене є, наприклад, документ «Донесення про стан оперативної обстановки на території РФ та за кордоном на 6 ранку 5 травня», де чітко написано, що з 18 лютого «МНС Росії організована робота з приймання і надання допомоги громадянам, евакуйованих з території Донецької, Луганської народних республік України, а також щодо формування і доставку вантажів гуманітарної допомоги». Тобто перші депортації були 18 лютого, це підтверджується документами», - розповіла колишня Уповноважена ВР з прав людини.

Загалом до Росії, за словами Денісової вивезено понад 1,5 мільйона людей, з них більш як 300 тисяч - діти.

«Загалом депортовано в Російську Федерацію понад 1,5 мільйона людей. З них близько 300 тисяч - діти. Це офіційна статистика Російської Федерації. Біля мільйона людей - статистика УВКБ ООН», - резюмувала Денісова.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада проголосувала за висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій, що означає її звільнення.