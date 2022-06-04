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Тут така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє, - перехоплення ГУР

За словами окупантів, масове мародерство стало звичним явищем.

Тут така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє, - перехоплення ГУР
Фото: Генштаб

Мародерство, а також обстріли своїх стали звичним явищем у російській армії в Україні.

Про це повідомляє ГУР з посиланням на розмови окупантів, які вдалося перехопити.

"У нас третя рота піхоти - 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть "наших там немає". Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє", - йдеться у повідомленні.

За словами окупантів, масове мародерство стало звичним явищем. Крім того, їхній підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. Коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам йти в бій з лопатами.

"Коли бойові машини підірвали, він сказав "тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат", - передають розмову окупанта розвідники.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило розмову, у якій чоловік з "ДНР" розповідає про ставлення росіян до "добровільно мобілізованих" з Донецької області.

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