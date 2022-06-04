На Одещині директора величезного благодійного фонду запідозрили в продажі гуманітарки

Його затримали під час реалізації предметів допомоги на суму майже в 500 000 грн.

В Одеській області очільника одного з величезних благодійних фондів викрили на продажі касок, бронежилетів та медикаментів, що надходили до України як гуманітарна допомога.

Правопорушника затримали під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму майже в 500 000 гривень, повідомили на сайті поліції Одеської області.

"Дії «благодійника» кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", – зазначив старший слідчий СУ ГУНП Андрій Цінський.

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

Одеська обласна прокуратура додала, що йдеться про так званий Центр гуманітарної допомоги, створений на базі благодійного фонду.

Директор цього центру з лютого по червень шукав постачальників гумдопомоги в країнах ЄС і отримував від українців пожертви у вигляді харчів, одягу, медикаментів і товарів військового призначення: турнікетів, шоломів, тактичних окулярів, бронежилетів.

За даними УП, підозра оголошена керівнику благодійного фонду "Ассоль". Одеський "Центр гуманітарної допомоги" БО "Ассоль" очолює Дмитро Антипов.

Нагадаємо, днями також оголосили підозру голові громадської організації на Закарпатті. Їй інкримінують продаж гуманітарної допомоги та нецільове використання донатів.