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Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, постраждало двоє людей

Росіяни запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.

Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, постраждало двоє людей
Фото: EPA/UPG

Вранці 4 червня російські війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

Про це повідомляє у Telegram Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь"

Згідно з повідомленням, окупанти запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією двоє людей постраждало.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили чотири ракети з підводного човна у Чорному морі. Всі вони були збиті.

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