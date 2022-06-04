Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, постраждало двоє людей

Вранці 4 червня російські війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

Про це повідомляє у Telegram Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь"

Згідно з повідомленням, окупанти запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією двоє людей постраждало.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили чотири ракети з підводного човна у Чорному морі. Всі вони були збиті.