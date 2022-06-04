У суботу, 4 червня, у Сирецькому парку столиці розпочала 69 сезон руху потягів Київська дитяча залізниця.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Відкриття 69 сезону Дитячої залізниці відвідали близько 200 киян та гостей міста.
"Кожен охочий може здійснити мандрівку Сирецьким парком. Також можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Адміністрація Київської дитячої залізниці повідомила розклад руху потягів:
- Червень, липень, серпень – з четверга по неділю;
- Вересень, жовтень – у вихідні дні;
- Четвер, п'ятниця – з 10:30 по 17:10;
- Субота, неділя – з 10:30 по 18:50.
Вартість квитків – від 50 гривень.
На відкритті були присутні глава Укрзалізниці Олександр Камишин та керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.
Нагадаємо, відучора Укрзалізниця розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express.