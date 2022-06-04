Прогулянка відбувається в загальному, ретро та люкс вагонах.

У суботу, 4 червня, у Сирецькому парку столиці розпочала 69 сезон руху потягів Київська дитяча залізниця.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Відкриття 69 сезону Дитячої залізниці відвідали близько 200 киян та гостей міста.

Фото: Олександр Рудоманов

"Кожен охочий може здійснити мандрівку Сирецьким парком. Також можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Фото: Олександр Рудоманов

Адміністрація Київської дитячої залізниці повідомила розклад руху потягів:

Червень, липень, серпень – з четверга по неділю;

Вересень, жовтень – у вихідні дні;

Четвер, п'ятниця – з 10:30 по 17:10;

Субота, неділя – з 10:30 по 18:50.

Вартість квитків – від 50 гривень.

Фото: Олександр Рудоманов

На відкритті були присутні глава Укрзалізниці Олександр Камишин та керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

Нагадаємо, відучора Укрзалізниця розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express.