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Бої на Донбасі, ранкові обстріли Одещини й Миколаївщини. Як минула ніч у регіонах

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Бої на Донбасі, ранкові обстріли Одещини й Миколаївщини. Як минула ніч у регіонах
Наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку. Ілюстративне фото
Фото: Cергій Гайдай/facebook

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.

Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі. Росіяни вдарили крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.

Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Деталі та наслідки з’ясовуються.

По Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у селі Коротич. Постраждалих немає.

Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі. Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них одинадцятирічна дівчинка. Одна людина загинула.

На Луганщині ворог здійснював штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.

На Донеччині обстріли лунали по всій області: у Авдіївці, Краматорську, Костянтинівці, Соледарі, смт Нью-Йорк, селах Василівка та Маяки.

Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У2. Пошкоджено 12 об'єктів – житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби було поранено 3 цивільних.

Зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.

Окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ на Херсонщині. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.

Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів.

В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою.

Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА вчора повідомив про те, що ЗСУ відбили у російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

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