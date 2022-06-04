У Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула

Через ворожі обстріли зайнялися пожежі у Ізюмському та Харківському районах області.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 14 із яких на ліквідацію пожеж.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що сім пожеж спричинили артобстріли з боку окупантів.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському (5) та Харківському (2) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, підприємства", – йдеться у повідомленні.

Вчора о 19:37 через ворожі обстріли в селі Циркуни спалахнули приватний будинок і господарство. Площа пожежі становила близько 150 кв м. Силами трьох пожежно-рятувальних підрозділів вогонь було ліквідовано о 21:10. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину. Інформація уточнюється.

Близько 18:00 стався обстріл Балаклії, в результаті почалися дві пожежі у приватному секторі. Відразу після їхньої ліквідації прийшов виклик про влучення снаряда на територію одного з підприємств. Рятувальники, що прибули на місце, з'ясували, що пожежі не було, але було зруйновано гараж на площі 300 кв м. З-під завалів співробітники ДСНС вилучили трьох людей, зокрема одного загиблого.

Крім того, близько 22:00 у результаті необережного поводження з невідомим вибухонебезпечним предметом стався вибух на території одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. В результаті вибуху одна особа загинула, ще одна отримала травми.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 14 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, 2 червня у Харкові через ворожі обстріли спалахнув склад з деревиною.