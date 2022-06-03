Головне за день. П’ятниця, 3 червня

«Мир, перемога, Україна», бої за Сєвєродонецьк, медіапроєкт "100 днів війни" та премія «азовцю» Дмитру Козацькому. Яким запам’ятається 100-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з приводу 100 днів війни з Росією наголосив, що українці борються нині за три слова: мир, перемога, Україна.

"Рівно сто днів тому всі ми прокинулись в іншій реальності. У 2014 році Росія прийшла до нас з одним словом. Це слово - війна. 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення: повномасштабна війна", - підкреслив Зеленський. Про що ще сказав Президент – у нашій новині.

А от помічник генерального секретаря ООН, координатор Організації з кризової ситуації в Україні Амін Авад вважає, що "у цієї війни немає і не буде переможців".

"Радше ми стали свідками 100 днів того, що втрачене – життів, осель, робочих місць і майбутнього. Ми стали свідками руйнувань у містах і містечках, селах і селищах", – наголосив Авад. Він додав, що ООН продовжує гуманітарну підтримку людей, що стали жертвами війни, розв’язаної Росією, і прагне мирного розв’язання конфлікту.

Європейський Союз засуджує дії Росії, спрямовані на насильницьке відторгнення від України тимчасово окупованих регіонів, та ніколи не визнає спроб інтегрувати їх до території РФ.

Про це йдеться в декларації високого представника ЄС від імені всіх 27 країн Євросоюзу, що оприлюднена на сайті Європейської Ради.

Збройні сили України змусили російські війська відійти від двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку.

За словами речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника, українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіно та Білогорівка.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька. Наразі загарбники контролюють тільки близько половини міста.

Російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула. Активних наступальних дій на півдні України окупанти не вели.

Генштаб ЗСУ інформує про безуспішний наступ окупантів у напрямку Бахмута, Соледара та Лисичанська. Героїчне протистояння України російському воєнному вторгненню триває сто діб…

Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії набув чинності.

Нагадаємо, до нього входить часткове нафтове ембарго та відключення низки російських банків від системи SWIFT.

За 100 днів повномасштабної війни в Україну заїхали майже 2,7 млн людей. За минулу добу, 2 червня, в країну прибули 33 тисячі українців.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, з 24 лютого прикордонники оформили понад 8,3 млн людей, які перетнули кордон в обох напрямках. З них майже 5,2 млн людей виїхали з країни, майже 2,7 млн – в’їхали.

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що на Запорізькій атомній електростанції склалася критична ситуація із забезпеченням стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Також зазначається, що окупанти вивчають можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Однак з технічних причин це поки неможливо.

В Україні відкрили десятки проваджень щодо сексуальних злочинів російських військових. Відомості про 16 фактів слідчі Національної поліції внесли до ЄРДР, трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру.

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко нагадала, що ці злочини не мають строку давності. Тому українські правоохоронні органи зроблять усе для притягнення злочинців до відповідальності.

Міністерство внутрішніх справ запустило медіапроєкт "100 днів війни".

Проєкт, представлений на офіційному сайті міністерства, оновлюватиметься щодня – до нього додаватимуть фото, відеоматеріали про події війни. "Це хронологія тяжких подій, спроба продемонструвати, як комунікаційники МВС України та наші колеги-журналісти бачать, відчувають та переживають війну. Це спроба продемонструвати та закарбувати в пам’яті, якими важкими були, є, і залишаються дні протистояння російській агресії", - зазначили в пресслужбі відомства.

В МВС наголосили, що долучитися до проєкту може кожен охочий. Для цього необхідно надіслати матеріали на електронну пошту: [email protected]

За 100 днів війни окупанти знищили або пошкодили понад 300 пам’яток культури, майже половина – це церкви різних конфесій.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, відомство веде облік пам’яток культури, які зазнали пошкоджень чи зруйновані під час війни. На сайті міністерства верифікуються ці дані та обраховуються фактичні збитки.

Протягом трьох останніх місяців до Православної церкви України з московського патріархату приєдналося близько 600 нових громад.

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест") отримав спеціальну нагороду престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022.

За словами голови фундації Grand Press Вероніки Міровської, усі вірять, що "Орест" "отримає цей диплом особисто під час конкурсу в наступному році". "Ми чекатимемо на нього, живого і здорового", - наголосила Міровська.

Українські спортсмени з початку повномасштабної війни здобули 619 медалей, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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