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В ОРДО заборонили користуватись Viber-ом, - радник очільника Маріуполя

"На таку заборону пушилін і ко пішли через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту".

В ОРДО заборонили користуватись Viber-ом, - радник очільника Маріуполя
Фото: wikimedia.org

На території тимчасово окупованої Донеччини з 3 червня загарбники заборонили жителям користуватися Viber-ом.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив відповідну постанову очільника окупаційної адміністрації ОРДО Пушиліна. 

"Переходьте на інші месседжери для спілкування з близькими, що знаходяться на тимчасово окупованої території. Не наражайте їх на небезпеку", - закликав Андрющенко.

Радник очільника Маріуполя зауважив, що "ФСБ витратила купу часу і ресурсу, аби підпорядкувати більшість маріупольських адміністрування вайбер-груп собі. І тут такий постріл в ногу".

Андрющенко також додав, що за інформацією з його джерел, "на таку заборону пушилін і ко пішли через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту".

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому.

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