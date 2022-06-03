В ОРДО заборонили користуватись Viber-ом, - радник очільника Маріуполя

"На таку заборону пушилін і ко пішли через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту".

На території тимчасово окупованої Донеччини з 3 червня загарбники заборонили жителям користуватися Viber-ом.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив відповідну постанову очільника окупаційної адміністрації ОРДО Пушиліна.

"Переходьте на інші месседжери для спілкування з близькими, що знаходяться на тимчасово окупованої території. Не наражайте їх на небезпеку", - закликав Андрющенко.

Радник очільника Маріуполя зауважив, що "ФСБ витратила купу часу і ресурсу, аби підпорядкувати більшість маріупольських адміністрування вайбер-груп собі. І тут такий постріл в ногу".

Андрющенко також додав, що за інформацією з його джерел, "на таку заборону пушилін і ко пішли через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту".

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому.