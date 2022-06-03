В Маріуполі окупанти посилять режим фільтрації, - Андрющенко

У Маріуполі російські окупанти і місцеві колаборанти на нараді ухвалили рішення про необхідність посилення режиму фільтрації.

Про це повідомив радник міського голови тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко.

"Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу", - розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти в кулуарах обговорювали питання ризику поширення в Маріуполі холери і мор риби в акваторії Азову.

"Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд", - додав радник міського голови.

Андрющенко закликав жителів Маріуполя, які виїхали з міста, наразі сюди в жодному разі не повертатися. А "хто в місті – біжіть навіть через росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше".

Нагадаємо, в Маріуполі виявили другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120. Тут утримують українців до винесення вироку або проходження фільтрації. Також загарбники взялися за посилення пропаганди серед жителів міста.