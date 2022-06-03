Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В Маріуполі окупанти посилять режим фільтрації, - Андрющенко

Працюватимуть підсилені карально-пошукові загони і активніше шукатимуть проукраїнськи налаштованих жителів.

В Маріуполі окупанти посилять режим фільтрації, - Андрющенко
Фото: скрін відео

У Маріуполі російські окупанти і місцеві колаборанти на нараді ухвалили рішення про необхідність посилення режиму фільтрації.

Про це повідомив радник міського голови тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко.

"Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу", - розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти в кулуарах обговорювали питання ризику поширення в Маріуполі холери і мор риби в акваторії Азову. 

"Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд", - додав радник міського голови.

Андрющенко закликав жителів Маріуполя, які виїхали з міста, наразі сюди в жодному разі не повертатися. А "хто в місті – біжіть навіть через росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше".

Нагадаємо, в Маріуполі виявили другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120. Тут утримують українців до винесення вироку або проходження фільтрації. Також загарбники взялися за посилення пропаганди серед жителів міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також