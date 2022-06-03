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З 24 лютого з УПЦ МП перейшли до ПЦУ близько 600 громад, - Епіфаній

До ПЦУ громади приєднуються майже щодня.

З 24 лютого з УПЦ МП перейшли до ПЦУ близько 600 громад, - Епіфаній
Фото: ПЦУ

Протягом трьох останніх місяців до Православної церкви України з московського патріархату приєдналося близько 600 нових громад.

Про це повідомляє “Бабель” із посиланням на предстоятеля ПЦУ Епіфанія

Він закликав УПЦ МП до діалогу задля створення єдиної православної церкви в Україні.

Епіфаній уточнив, що з часу Обʼєднавчого собору та отримання Томосу на сьогодні вже понад тисячу громад перейшли до ПЦУ з московського патріархату.

Нагадаємо, станом на 24 травня понад чотири сотні релігійних громад перейшли від УПЦ МП до ПЦУ. Серед них 50 громад перейшли безпосередньо під омофор Предстоятеля Епіфанія.

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