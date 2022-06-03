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Привласнила частину пожертв на армію і продавала гумдопомогу: на Закарпатті повідомили про підозру голові ГО

Від 24 лютого на рахунки представників громадської організації надійшло понад три мільйони гривень, які люди перераховували для потреб ЗСУ.

Привласнила частину пожертв на армію і продавала гумдопомогу: на Закарпатті повідомили про підозру голові ГО
Фото: Пресслужба прокуратури Закарпатської області

Керівниці громадської організації на Закарпатті повідомили про підозру в продажі гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв.

Про це йдеться на сайті прокуратури області.

Організація отримала від іноземних партнерів військове спорядження. Невдовзі було зафіксовано випадки, коли до ГО звернулися потребуючі, і замість отримати екіпірування безкоштовно, були змушені сплатити відповідну суму.

Крім того, представники громадської організації отримували на особисті банківські рахунки пожертви на потреби ЗСУ. Реквізити були опубліковані на сайті ГО та сторінках організації в соцмережах. Від 24 лютого на ці рахунки надійшло понад три мільйони гривень.

Фото: Пресслужба прокуратури Закарпатської області

"Встановлено, що частину з цих зібраних громадянами коштів, які ті перераховували на підтримку ЗСУ, спрямовано не на першочергові потреби військовослужбовців, а для одержання прибутку. Так, протягом місяця підозрювана витратила 584 909 грн на закупівлю різнокольорових футболок і нанесення на них принтів із патріотичними гаслами. Подальша реалізація цих речей давала змогу одержати прибуток – готівкові кошти, які ніяким чином не обліковувалися", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Пресслужба прокуратури Закарпатської області

Наразі триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили жительку Запорізької області, котра створила фіктивний інтернет-магазин, через який продавала неіснуюче військове тактичне спорядження.

СБУ ліквідувала схему розкрадання чиновниками гумдопомоги для ЗСУ: вони намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму більш ніж 12 млн гривень.

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