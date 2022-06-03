Учора Росія випустила шість ракет по території України, – Міноборони

Минулої доби військові РФ випустили близько шести ракет по території України із Чорного моря.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"З акваторії Чорного моря малий ракетний корабель здійснив пуски щонайменше шести КРМБ "Калибр", а російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили не менше 10 ракет типу Х-22, по об’єктах на території Київської, Львівської та Миколаївської областей", – сказав він.

У Міноборони зазначають, що командування збройних сил РФ намагається також активізувати диверсійну війну на нашій території. Для цього набирає найманців для формування ДРГ з подальшим їх застосуванням. Перевага надається вихідцям з Донецької та Луганської областей, які говорять українською мовою.

"Загарбники продовжують застосовувати проти українського населення тактику терору. В окупованому Херсоні окупанти пограбували універсальний магазин "Епіцентр". При цьому, пограбоване відразу вивозилося на територію окупованого півострову Крим", – розповів Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 ранку російські війська з кількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території України на межі між Чернігівською та Сумською областями.