НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора Росія випустила шість ракет по території України, – Міноборони

Окупанти продовжують застосовувати тактику терору проти українського населення.

Учора Росія випустила шість ракет по території України, – Міноборони
Фото: Макс Требухов

Минулої доби військові РФ випустили близько шести ракет по території України із Чорного моря.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"З акваторії Чорного моря малий ракетний корабель здійснив пуски щонайменше шести КРМБ "Калибр", а російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили не менше 10 ракет типу Х-22, по об’єктах на території Київської, Львівської та Миколаївської областей", – сказав він.

У Міноборони зазначають, що командування збройних сил РФ намагається також активізувати диверсійну війну на нашій території. Для цього набирає найманців для формування ДРГ з подальшим їх застосуванням. Перевага надається вихідцям з Донецької та Луганської областей, які говорять українською мовою.

"Загарбники продовжують застосовувати проти українського населення тактику терору. В окупованому Херсоні окупанти пограбували універсальний магазин "Епіцентр". При цьому, пограбоване відразу вивозилося на територію окупованого півострову Крим", – розповів Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 ранку російські війська з кількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території України на межі між Чернігівською та Сумською областями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також